Украине напомнили о правилах прохода через Керченский пролив

Москва, , 13:08 — REGNUM Перед тем как заходить в территориальные воды РФ, украинские суда должны были получить соответствующее разрешение у российских пограничников, убеждён председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Об этом он заявил 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя провокацию ВМС Украины в Керченском проливе.

«И до, и после событий на Майдане всегда через Керченский пролив суда всех стран, включая РФ и Украину, проходили в установленном порядке, — сказал он. — Обычно за 48 часов ты запрашиваешь добро на проход через Керченский пролив. Что значит получить разрешение? Это значит либо получить на борт лоцмана, который отвечает за безопасный проход, либо следовать за лоцманским катером. В данном случае всё, что делают бандеровские моряки, никакого отношения к судоходству не имеет. Когда они заходили в наши территориальные воды, они должны были получить разрешение. Они этого не спрашивали и не хотели спрашивать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные манёвры и игнорируя законные требования российских властей. Вечером того же дня украинские корабли вновь предприняли провокацию в пределах российской акватории, при этом реакции на требование остановиться не последовало. В результате российские пограничники вынуждены были применить оружие при задержании украинских кораблей.

В настоящее время все три украинских судна задержаны. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

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