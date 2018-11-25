МИД Украины: Украинские корабли подверглись нападению России

Киев, , 15:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию якобы в неправомерном применении силы против кораблей украинских ВМС, которые ранее вторглись в территориальные воды Российской Федерации. Соответствующее заявление распространила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины заявил, что три корабля украинских ВМС якобы совершали переход из Одессы в Мариуполь и подверглись нападения со стороны пограничных российских кораблей.

«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины», — заявили в МИД Украины.

Также представитель МИД Украины заявил, что Киев считает, что действия России нарушают нормы устава ООН, конвенции ООН по морскому праву, а также двустороннюю договорно-правовую базу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три украинских корабля незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации со стороны Черного моря и взяли курс на Керченский пролив.

Российские власти закрыли Керченский пролив для движения гражданских судов. Вскоре после этого стало известно, что ещё два украинских артиллерийских бронекатера вышли из азовского порта Бердянск и взяли курс на Керченский пролив.

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