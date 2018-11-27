Песков призвал не давать оценку событиям в Ингушетии до решения суда

Москва, , 13:21 — REGNUM В Кремле знают о проведении в Ингушетии 27 ноября митинга протеста против соглашения о новой границе с Чечней. Однако давать какие-либо оценки до решения суда было бы преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли власти за ситуацией, которая разворачивается в Назрани.

Отметив, что сегодня, 27 ноября, вопрос о границе начал рассматривать Конституционный суд РФ, Песков сказал:

«Сейчас давать какую-то оценку абсолютно невозможно, это было бы неверно. Давайте дождемся итогов работы».

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Напомним, 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между двумя субъектами, вопрос о которой был не решен с 90-х годов ХХ века. Однако жители Ингушетии, не довольные таким решением, по которому их якобы обделили, вышли на митинг протеста. Почти две недели продлилась протестная акция на площади в Магасе. Признал не соответствующим Конституции Ингушетии соглашение о границе и закон, принятый парламентом республики, и Конституционный суд региона.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился с запросом в Конституционный суд РФ, в котором попросил рассмотреть конституционность принятого соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. Слушание по делу проходит в настоящее время в КС РФ.

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