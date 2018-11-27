Главы парламентов Чечни и Ингушетии высказались в КС по договору о границе

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Новая граница между Ингушетией и Чечней была проведена, исходя из исторических предпосылок и современных реалий. Об этом заявил 27 ноября председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов на заседании Конституционного суда РФ, где рассматривается запрос о законности пограничного соглашения между Ингушетией и Чечней, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, граница между двумя республиками не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. В конце сентября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе, при этом Ингушетия передала Чечне часть Сунженского района, что вызвало массовые протесты жителей. Депутаты ингушского парламента успешно оспорили закон о новой границе в КС республики. Глава Ингушетии обратился в КС РФ.

По словам главы парламента Чечни Магомеда Даудова, он не сталкивался ни с каким сопротивлением «на местах».

«Без сомнения, достигнутая между республиками договоренность полностью соответствует историческим фактам и сложившимся на данный момент реалиям. При этом соглашение не затрагивает границы населенных пунктов, а только земли лесного фонда и горно-лесистой местности», — заявил он.

Даудов подчеркнул, что все желающие могли поучаствовать в работе профильной комиссии, которая занималась прочерчиванием границы. Он сам лично пять раз пересек ее «вдоль и поперек», при этом местные жители «одобряли» его действия.

«При этом (прочерчивании границы) учитывались пожелания местных жителей по природным и географическим объектам. Никаких проблемных ситуаций не возникало, все спорные моменты решались на месте», — заявил Даудов.

Председатель Народного собрания Ингушетии Магамет Яндиев, выступая в КС РФ, напомнил, что о необходимости создать комиссию по установлению границы между регионами говорили еще в начале 1990-х годов, но до последнего времени она не работала.

«Я сам очевидец, какие проблемы были с нашей стороны и со стороны Чечни из-за отсутствия границ. Они возникали всегда. В любой день, когда начинались весенние работы, страда уборочная, надо положить дорогу — то мы не согласны, что заходят на нашу сторону, то чеченцы недовольны, мол, «вы лезете на нашу сторону». Проблемы возникали постоянно. И они могли перерасти в что-то другое, в большой скандал, если бы не «народная дипломатия» и не братский чеченский народ. Два предыдущих президента не решили проблему, не смогли это решить. Почему — у них были свои аргументы. Сегодня глава Чеченской и Ингушской республик взяли на себя ответственность и смелость раз и навсегда решить проблему с границей», — похвалил чиновников Яндиев.

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