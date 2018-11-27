В КС РФ началось заседание по запросу о границе между Чечней и Ингушетией

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Конституционном суде РФ началось слушание по запросу о конституционности соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. В заседании суда принимают участие представители Госдумы, глав республик, законодательных собраний субъектов, всемирного конгресса ингушского народа, Конституционного суда Ингушетии.

Главу Ингушетии представляют три адвоката — Александр Орлов, вице-президент адвокатской палаты Московской области, кандидат юридических наук, директор Института адвокатуры университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Роман Романов и Валерия Арямова.

Главу Чечни представляет адвокат Гаиб Берсункаев. В списке участников слушания также глава парламента Чечни Магомед Даудов и представитель парламента Ингушетии — Магамет Яндиев.

В эти минуты в Назрани проходит митинг. На центральной площади собрались сотни людей, ожидающих решения КС РФ.

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Напомним, с запросом о соответствии Конституции РФ соглашения об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией, подписанного руководителями субъектов 26 сентября 2018 года, обратился в Конституционный суд РФ глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Рассмотрение запроса было назначено на 27 ноября. Судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

Как сообщало ИА REGNUM 4 октября, депутаты Народного собрания Ингушетии рассмотрели соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией и ратифицировали его. Как было сказано в парламенте, из 25 депутатов за закон о границе проголосовали 17 человек, трое высказались против, еще пятеро воздержались.

Однако недовольные решением о переделе границы с Чечней граждане вышли на площадь. Больше двух недель длился митинг несогласных, которые утверждали, что при установлении границы с Чечней Ингушетию явно обделили, а во время голосования в парламенте были допущены фальсификации.

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