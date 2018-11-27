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Ситуация в Керченском проливе не нуждается в умиротворении — Песков

Политика

В Кремле прокомментировали предложение госсекретаря США оказать посредничество в урегулировании вопроса

Москва, 27 ноября 2018, 12:44 — REGNUM  Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении, заявил 27 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал предложение государственного секретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании вопроса.

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», — заявил Песков.

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Напомним, ранее три украинских корабля под координацией Службы безопасности Украины (СБУ) организовали провокацию в водах Азовского моря. В результате действий российских погранслужб судна были задержаны и отбуксированы в Керчь. Власти Украины назвали инцидент «российской агрессией» и ввели в стране военное положение, призвав страны НАТО оказать помощь.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начать прямые переговоры для урегулирования ситуации.

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