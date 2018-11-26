В Кремле связали провокацию в Керченском проливе и выборы на Украине

Москва, , 15:11 — REGNUM Поддержанное украинским президентом Петром Порошенко решение совета национальной безопасности (СНБО) Украины о введении в стране военного положения «попахивает электоральными интригами». Об этом 26 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «учитывая предвыборную ситуацию на Украине», решение о введении в стране военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе «попахивает электоральными интригами».

Песков добавил, что «размахивая флагом войны» решать электоральные задачи неверно и опасно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября СНБО Украины и президент страны Пётр Порошенко выступили за введение военного положения в стране на 60 суток. Ранее командование ВМС Украины сообщило об обстреле и захвате российским спецназом трех кораблей.

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