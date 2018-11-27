Трамп об урегулировании инцидента в Керченском проливе: «Работаем над этим»

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Руководство США и европейские лидеры вместе работают над «исправлением ситуации» в Керченском проливе, где 25 ноября российская погранслужба задержала нарушивших государственную границу три украинских военных корабля. Об этом, как передаёт агентство Reuters, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Они (европейские лидеры) не в восторге (от обострения отношений между РФ и Украиной), — сказал Трамп. — Мы все работаем над этим вместе».

По его словам, официальный Вашингтон надеется на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом после инцидента в Керченском проливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу», нарушившие государственную границу России.

По факту незаконного пересечения госграницы кораблями Украины было возбуждено уголовное дело. Позже спецслужбы РФ выяснили, что провокация была устроена сотрудниками СБУ.

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