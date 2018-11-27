В Крыму украинских моряков назвали «опереточными диверсантами»

Симферополь, , 09:36 — REGNUM Безопасности жителей Крымского полуострова ничто не угрожает, поскольку украинская армия не способна взломать российские кордоны. В этом 26 ноября журналистов заверил спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов.

«Для безопасности крымчан нет никакой угрозы. Было гораздо хуже, когда взрывались опоры, когда пытались к нам диверсантов засылать. Сейчас мы видим опереточное действие — эти моряки тут же всё побросали и дружно сдали свои корабли. Флота как такового уже нет у Украины», — отметил крымский политик.

По его словам, теперь России следует ждать провокаций на сухопутной границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада Украины утвердила решение президента Порошенко о введении военного положения в стране. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны российскими пограничниками.

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