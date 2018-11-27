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Рада призвала НАТО послать в Азовское море военные корабли

Политика

Чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России»

Рада призвала НАТО послать в Азовское море военные корабли
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Наставник

Киев, 27 ноября 2018, 02:08 — REGNUM  Депутаты украинского парламента призвали «морские государства» направить в регион Черного и Азовского морей военные корабли, сообщает УНИАН.

Это, как отмечается, нужно, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России». Украинские депутаты составили соответствующее обращение и одобрили его: «за» проголосовали 272 человек.

Обращение направлено в ООН, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и «национальным парламентам стран мира».

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Напомним, Украина спровоцировала обострение в Азовском море. В результате провокации в Керченском проливе российской стороной задержаны три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Российские спецслужбы выяснили, что провокация устроена СБУ. В ряде украинских территорий введено военное положение. Эту ситуацию в Кремле охарактеризовали как «попахивающую электоральными интригами».

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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