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«Никаких угроз для Крыма нет»: Аксенов о военном положении на Украине

Политика

«Крым защищен и превращен в непреступную крепость, как и вся Россия»

Симферополь, 27 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  Введение военного положения на Украине никаких угроз для Крыма не несет, поскольку регион защищен и превращен в непреступную крепость, как и вся Россия, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Никаких угроз для Крыма это (введение военного положения) не несет, — отметил Аксенов. — Благодаря в первую очередь поддержке нашего президента Крым защищен и превращен в непреступную крепость, как и вся Россия».

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Он добавил, что нарушать государственную границу России никому не позволено, за это есть уголовное наказание.

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины приняла закон № 9338, утвердив тем самым решение президента Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны российскими пограничниками.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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