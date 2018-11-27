В истории с украинскими кораблями в Керченском проливе не обошлось без СБУ

Нью-Йорк, США, , 07:20 — REGNUM На одном из судов ВМС Украины, которые были задержаны на днях в Чёрном море российскими пограничниками в территориальных водах РФ, находились два сотрудника службы безопасности Украины. Такие подробности произошедшего 25 ноября инцидента в ходе заседания Совбеза Организации Объединённых Наций сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

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Он уточнил, что сотрудники СБУ «признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом».

«Налицо грубейшая провокация, — приводит ТАСС слова постпреда, обратившегося к членам СБ ООН, которые ранее заявили о поддержке Украины. — И тем не менее вы эту провокацию сознательно покрываете. Ваши действия по поддержке Украины уже приводят к ужесточению ситуации на востоке Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Чёрном море российские пограничники были вынуждены применить оружие и задержать три корабля ВМС Украины. Как заявили в ФСБ, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», двигались из Чёрного моря к Керченскому проливу, неправомерно пересекли границу с РФ и зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России». При этом на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться украинские суда не реагировали продолжали совершать опасные манёвры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров расценил действия кораблей ВМС Украины как «провокацию». Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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