Военное положение на Украине не отразится на путешествиях и скорой помощи

Киев, , 08:12 — REGNUM В условиях военного положения правила получения скорой медицинской помощи гражданами Украины останутся прежними, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными», — отметила и.о. министра.

Супрун добавила, что минздрав Украины совместно с министерством обороны приняли документ, который позволит украинским военным своевременно и в полном объёме получать медицинскую помощь, в частности, во время военного положения.

Новый режим жизни страны отразится и на пассажирских перевозках, считают в международном аэропорту «Борисполь».

"Мы убеждены, данное решение не повлияет на мобильность населения. Отдельно просим журналистов воздержаться от неосторожных и острых предположений по этому вопросу», — заявили в пресс-службе аэропорта на официальной странице в социальной сети Facebook.

Администрация аэропорта также сообщила, что «Борисполь» продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины приняла закон № 9338, утвердив тем самым решение президента Петра Порошенко о введении военного положения в стране.

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Поводом для ввода военного положения стал инцидент в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны российскими пограничниками.

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