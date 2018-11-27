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Франция и Германия призвали к деаэскалации в Азовском море

Политика

И вновь напомнили о Минских соглашениях

Берлин, 27 ноября 2018, 04:06 — REGNUM  Представители Германии и Франции на переговорах «нормандской четверки» в Берлине призвали Россию и Украину к деэскалации ситуации в Черном и Азовском морях, заявила представитель ФРГ Антье Лендертсе по итогам переговоров.

По ее словам, Германия и Франция заметили резкий рост напряженности в регионе, в связи с чем призывают Москву и Киев к деэскалации. Она отметила, что конфликт необходимо решать политическим путем, и призвала стороны придерживаться Минских договоренностей.

Напомним, три корабля ВМС Украины под координацией СБУ организовали провокацию в водах Азовского моря. В результате действий российских погранслужб по охране границы, украинские корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь. Киев, возмутившись «российской агрессией», ввел в стране военное положение и призвал страны НАТО оказать помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. В разговоре украинский президент отчитался о предпринятых Украиной шагах по предотвращению «российской агрессии» и попросил США усилить антироссийские санкции.

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