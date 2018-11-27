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Путин обсудил с Меркель украинскую провокацию в Керченском проливе

Политика

И выразил озабоченность в связи с введением военного положения на Украине

Москва, 27 ноября 2018, 02:28 — REGNUM  Состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу провокации Украины в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин назвал действия Украины провокационными и подчеркнул, что подобный инцидент свидетельствует о грубом нарушении международного права со стороны Киева. Российский президент добавил, что эскалация ситуации с украинской стороны предпринимается «с учетом предвыборной кампании на Украине».

«Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов», — подчеркивает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в результате украинской провокации в Керченском проливе российские пограничники задержали три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В настоящее время известно, что действия украинских кораблей координировала СБУ. Также на Украине после инцидента в Керченском проливе было введено военное положение на 30 дней.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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