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Туск призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли

Политика

По его словам, Европа осуждает действия Москвы и остается едина в поддержке Украины

Брюссель, 26 ноября 2018, 15:48 — REGNUM  Власти России должны вернуть Украине корабли и моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение государственной границы, заявил 26 ноября председатель Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

«Российские власти должны вернуть украинских моряков и суда, а также воздержаться от дальнейших провокаций», — написал Туск.

По его словам, Европа осуждает действия Москвы и остается едина в поддержке Украины.

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Напомним, ранее корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы России. В ФСБ сообщили, что они не отвечали на требования пограничников и совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены шестеро украинских моряков. В настоящее время задержанные корабли находятся в порту Керчи.

В свою очередь в Кремле заявили, что действия украинских кораблей в Керченском проливе не что иное, как «опасная провокация» Киева, которая требует особого внимания и особого разбирательства.

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