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Порошенко заранее подготовил провокацию в Керченском проливе – версия

Политика

Украинский президент использует военное положение, дабы сорвать выборы главы государства?

Москва, 26 ноября 2018, 13:29 — REGNUM  После того как президент Украины Пётр Порошенко объявит военное положение, он станет хозяином положения, полагает международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Максим Юсин. Об этом он заявил 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя провокацию ВМС Украины в Керченском проливе.

«Ситуация в российско-украинских отношениях сейчас тревожная, хуже некуда, — сказал Юсин. — Я этой ночью только вернулся из Киева. В Киеве было общение с депутатом Верховной Рады, который мне сказал ещё до всяких событий: «Всех нас удивляет, что президент ведет себя так уверенно. Вроде ситуация электоральная не совсем хорошая. Рейтинги низкие. Но он очень уверен. Уже строит планы на год вперёд». И вот сейчас, похоже, паззл сошёлся. Здесь внутриполитическая логика совпадает с внешнеполитической. Сегодня [26 ноября] объявят военное положение, и соответственно президентские выборы оказываются подвешенными. Он (Пётр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) хозяин положения. Кроме того, теперь подвешен саммит Путин-Трамп в Аргентине. Сейчас на Трампа пойдёт сильнейший накат внутри страны. Ему люди будут говорить: «Вы сейчас легитимизуете Путина в момент его конфликта с нашим союзником Украиной и доказываете, что вы действительно российский агент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, провокация Украины в Керченском проливе была нацелена в том числе на ужесточение антироссийских санкций.

«Понятны цели: встряхнуть Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — сказал Карасин, и предположил, что это также может быть связано с предвыборной кампанией президента Украины Петра Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали цели провокации Украины в Керченском проливе

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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