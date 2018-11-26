Тарифы на проезд в Петербурге на 2019 год могут повысить

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2019 году пока не закрыт. Он будет обсуждаться 10 декабря 2018 года на совещании у врио губернатора Александра Беглова. Об этом сообщили в комитете по тарифам Санкт-Петербурга в ответ на запрос членов фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании города.

Ранее при рассмотрении проекта бюджета Санкт-Петербурга на будущий год чиновники подчеркивали, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте бюджетом не предусмотрено, несмотря на то, что «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» просили Смольный о пересмотре тарифов в сторону увеличения.

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Как заявили «справороссам» в комитете по тарифам, сейчас это ведомство проводит экспертизу материалов, представленных перевозчиками, обосновывающих повышение тарифов в 2019 году.

«Вопрос об установлении стоимости проезда <…> на 2019 год будет рассмотрен 10.12.2018 на совещании временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. с членами Правительства Санкт-Петербурга», — сообщил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

По мнению депутата ЗакСа от «Справедливой России» Александра Егорова, если комитет по транспорту перераспределит средства, выделенные на субсидирование транспортных предприятий, на другие статьи расходов, перевозчики действительно смогут «обоснованно» поднять тарифы.

«Позиция нашей фракции неизменна: при ежегодном повышении стоимости проезда и с учетом того, что в 2017 году цена на билет выросла сразу на 10 рублей, Смольный должен заморозить тарифы на транспортные услуги, как минимум, на 12 месяцев», — заявил Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие тарифы на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга были установлены с 1 января 2017 года и в 2018 году не повышались, за исключением отдельных видов многоразовых проездных.

В ходе бюджетных слушаний в Заксобрании чиновники говорили о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2019 года на 2 рубля, однако позже заявлялось о сохранении действующих тарифов с помощью бюджетных субсидий перевозчикам.

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