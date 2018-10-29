Смольный отказался от повышения тарифов на проезд в Петербурге в 2019 году

Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Бюджетно-финансовый комитет петербургского Законодательного собрания 29 октября большинством голосов одобрил бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент ИА REGNUM. Чиновники подчеркивают, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте бюджетом не предусмотрено.

За документ проголосовали восемь членов комитета, один высказался против. Документ представил депутатам глава комитета финансов городской администрации Алексей Корабельников.

По его словам, за основу при формировании бюджета принят базовый сценарий социально-экономического развития Северной столицы. Согласно проекту, расходы Санкт-Петербурга в 2019 году составят 628,3 млрд рублей, доходы городской казны в следующем году достигнут 576,3 млрд рублей, дефицит — 52 млрд рублей. Темпы роста собственных доходов в следующем году, по оценкам комфина, составят 5,5%.

Казну на 98% заполнят с помощью собственных налоговых и неналоговых доходов. Оставшиеся 2% придутся на безвозмездные поступления из федерального бюджета, объем которых на следующий год пока запланирован на уровне 10 млрд рублей, но будет еще уточняться.

«Могу сразу сказать, что уже по федеральному бюджету, принятому в первом чтении, мы видим увеличение безвозмездных поступлений в бюджет города на 1,4 млрд рублей», — сказал Корабельников.

Расходы на льготное питание в школах и детских садах вырастут на 11%, составив 3,4 млрд рублей. На отдых детей направят более 2 млрд рублей.

«На субсидирование общественного транспорта в 2019 году предусмотрено 43 млрд рублей, что подразумевает отказ от увеличения тарифов на общественном транспорте», — уточнил Корабельников.

На адресную инвестиционную программу с 2019 по 2021 год направят 267 млрд рублей, из них 88 млрд рублей придется на следующий год, но большая их часть пойдет на завершение строительства тех объектов, что не удастся завершить до декабря. Как уже сообщало ИА REGNUM, комитет по строительству провалил АИП в 2018 году.

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Дефицит городского бюджета в значит степени будет покрываться за счет рыночных заимствований, добавил глава комитета финансов.

«Совершенно очевидно, что мы будем стремиться к сокращению объемов заимствований», — сказал Корабельников.

Добавим, что действующие тарифы на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга были установлены с 1 января 2017 года и в 2018 году не повышались, за исключением отдельных видов многоразовых проездных.

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