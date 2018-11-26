МИД Канады: РФ должна освободить задержанные украинские корабли

Оттава, , 08:43 — REGNUM Россия должна освободить задержанные военные корабли Украины и обеспечить их свободный проход к Керченскому проливу. С таким призывом выступило министерство иностранных дел Канады.

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«Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации», — написала в своём Twitter министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

https://twitter.com/cafreeland/status/1066879479304335360

Она отметила, что Канада «осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе» и «непоколебима в своей поддержке суверенитета Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в территориальных водах России в Чёрном море были задержаны корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые без разрешения вошли в территориальные воды России. Пограничники открыли по нарушителям огонь. Есть раненые, им оказана помощь. Корабли задержали и отправили в порт Керчи, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 («Незаконное пересечение госграницы»).

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Позже Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении сроком на 60 суток военного положения в стране. Окончательное решение будет принято сегодня, 26 ноября, на заседании Верховной рады страны.

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