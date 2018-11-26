МИД Украины призвал РФ вернуть захваченные корабли и освободить моряков

Киев, , 08:19 — REGNUM Украинские суда, устроившие провокацию в районе Керченского пролива, соблюдали все международные договора и правила навигации, утверждает внешнеполитическое ведомство Украины, сказано 26 ноября в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины.

Дипломаты заявили о «категорическом протесте» против ответных шагов России в отношении украинских судов, нарушивших морскую границу РФ, а также призвали вернуть Украине захваченные корабли и отпустить экипаж, оказав помощь раненным.

К требованиям украинской стороны присоединился МИД Канады и МИД Эстонии.

Напомним, три корабля ВМС Украины вышли из Одессы и направились в сторону Мариуполя, не уведомив Россию. Корабли вторглись в территориальные воды РФ и по ним был открыт огонь на поражение. В ВМС Украины заявили о шести раненных моряках, из которых двое — в тяжёлом состоянии. Затем суда захватил российский спецназ, и в данный момент украинские корабли транспортируют в Керчь.

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Украинский парламент намерен рассмотреть вариант введения военного положения в стране.

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