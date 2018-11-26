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РФ и Украину призываем к сдержанности — МИД Польши

Политика

Власти Польши ожидают восстановления российской стороной свободы судоходства в акватории Азовского моря

Варшава, 26 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  Российская Федерация и Украина должны проявить сдержанность на фоне обострения ситуации в Азовском море. Об этом, как передает РИА Новости, заявил замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий.

«Обе стороны (РФ и Украину) призываем к сдержанности», — сказал дипломат.

Чихоцкий также добавил, что власти Польши ожидают восстановления российской стороной свободы судоходства в акватории Азовского моря.

25 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в территориальных водах России в Чёрном море были задержаны корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу. Провокация украинской стороны привела к закрытию пролива для гражданских судов.

Позже Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении сроком на 60 суток военного положения в стране.

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