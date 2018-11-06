Более 500 объектов построили российские военные в Арктике за четыре года

Мурманск, , 11:02 — REGNUM В последние годы военные строители России впервые развернули масштабное строительство в Арктике, на объектах, расположенных по всему побережью материковой и островной частей Северного Ледовитого океана от Мурманской области до Дальнего Востока.

Как сообщили ИА REGNUM в Минобороны РФ, с 2014 года в условиях Арктической зоны военные строители ввели в эксплуатацию более 500 объектов площадью свыше 710 тысяч квадратных метров. В их числе 89 зданий и сооружений военной базы Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, более 250 зданий и сооружений второй ключевой опорной базы Темп на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, а также 85 сооружений на острове Врангеля и на мысе Шмидта.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — цитирует министра обороны газета газета ведомства «Красная звезда».

По данным министерства, в настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и США, Швеции, Германии, Китая и даже Южной Кореи. Добавим, что Северный флот продолжает реализацию Комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года. Этой весной в его состав приняты ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус», летом — фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен». Завершаются государственные испытания морского танкера «Академик Пашин». Продолжается строительство уникальных всепогодных аэродромов на островах Земля Александры и Котельный.

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