Шойгу поставил задачи перед Вооружёнными силами РФ до 2020 года

Москва, , 13:59 — REGNUM Вооружённые силы России по праву занимают одну из лидирующих позиций в мире, способны решать задачи любой сложности, в том числе далеко за пределами страны. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны обозначил главные приоритетные задачи перед Вооружёнными силами России, которые необходимо решить до 2020 года.

Прежде всего, по его мнению, надо повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях и сохранить набранные темпы перевооружения армии и флота.

Особое внимание нужно уделить контролю за расходованием средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа.

Кроме того, стоит задача укрепить боевой потенциал стратегических ядерных сил, а стратегические неядерные силы вывести на уровень, позволяющий нейтрализовать военные угрозы России и гарантированно защитить национальные интересы страны.

Также министр обороны призвал сбалансированно развивать виды и рода войск Вооружённых сил РФ.

Среди других задач ВС РФ до 2020 года министр назвал укомплектованность войск военнослужащими по контракту до 499,2 тыс. человек и заселение военнослужащих в 2018 году во всех строящиеся в интересах Минобороны жилые дома в Москве.

«Необходимо продолжать совершенствовать подготовку войск, внедрять в боевую учебу высоко­технологичное тренажёрное оборудование, а также современные формы и методы обучения с учётом полученного в Сирии опыта», — отметил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на коллегии Минобороны РФ обсуждался ход выполнения майских указов президента России, этапы развития Вооруженных сил и план деятельности ведомства до 2020 года.

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