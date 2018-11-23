Россия не получала уведомления от США о выходе из ДРСМД — МИД РФ

Москва, , 12:27 — REGNUM Россия пока не получала официального уведомления от Соединенных Штатов о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 23 ноября журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы даже не получили официальное уведомление от США о выходе из договора», — заявил Рябков.

По его словам, Москва не сможет не реагировать на изменения военно-политической обстановки, если после объявления о намерении выйти из ДРСМД последуют конкретные шаги.

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Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о скором выходе страны из ДРСМД, который был заключен между Соединенными Штатами и СССР в 1987 году. По его словам, Вашингтон выйдет из договора, поскольку Москва якобы регулярно его нарушает.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без ответа решение властей Соединенных Штатов выйти из ДРСМД.

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