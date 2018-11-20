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Песков: Россия обязана будет ответить на выход США из ДРСМД

Политика

Официальный представитель Кремля напомнил слова президента РФ о том, что Россия предлагает США диалог по указанному договору

Москва, 20 ноября 2018, 13:05 — REGNUM  В случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва будет вынуждена предпринимать действия для восстановления стратегического баланса сил. Об этом 20 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия предлагает США диалог по указанному договору. Также глава российского государства подчеркнул, что выход США из ДРСМД приведет к нарушению стратегического баланса сил.

«Соответственно, в интересах мира и стабильности, Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит без ответа решение властей Соединенных Штатов выйти из ДРСМД.

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