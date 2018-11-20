Россия обязательно ответит на выход США из ДРСМД — Путин

Сочи, Краснодарский край, , 07:12 — REGNUM Россия не оставит без ответа решение властей Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в хoдe совещания c руководством Минобороны РФ в Сочи заявил президент России Владимир Путин.

На встрече, посвященной развитию вооруженных сил, российский лидер подчеркнул, что РФ предлагает США вступить в диалог по сохранению ДРСМД, и надеется на здравомыслие американской стороны.

«Решение США о выходе из названного договора не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — сказал Путин.

Также российский президент напомнил про эффективное средство для преодоления систем противоракетной обороны — гиперзвуковое оружие, имеющееся на вооружении ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября австрийский представитель в ЕС Каролин Эдштадлер заявила, что Евросоюз призывает США и Россию поддерживать диалог для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте также: В Евросоюзе призвали США и Россию вернуться к переговорам по ДРСМД