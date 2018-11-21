Среда, 21 Ноября 2018 года
12:30:48 МСК

В Японии глава автоконцерна Nissan арестован на десять суток

Политика

Двое представителей руководства японского автогиганта были задержаны 19 ноября по подозрению в финансовых махинациях

Токио, 21 ноября 2018, 11:24 — REGNUM  Окружной суд столицы Японии подтвердил 10-дневный срок заключения под стражу главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона и члена совета директоров компании Грега Келли. Об этом сообщает 21 ноября агентство Kyodo.

Отмечается, что двое руководителей японского автогиганта были задержаны 19 ноября по подозрению в финансовых махинациях. В частности, Гона подозревают в использовании средств предприятия для приобретения элитного жилья за рубежом, а также в сокрытии доходов.

Читайте также: Главу Nissan обвинили в покупке элитного жилья за рубежом за счёт компании

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября на открытии биржевых торгов в Токио акции японского автоконцерна Nissan рухнули на 6,4%, до 941 иены ($8,34), это самый низкий показатель с начала 2018 года.

Читайте также: Акции Nissan рухнули на фоне ареста главы компании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить