В Японии глава автоконцерна Nissan арестован на десять суток

Токио, , 11:24 — REGNUM Окружной суд столицы Японии подтвердил 10-дневный срок заключения под стражу главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона и члена совета директоров компании Грега Келли. Об этом сообщает 21 ноября агентство Kyodo.

Отмечается, что двое руководителей японского автогиганта были задержаны 19 ноября по подозрению в финансовых махинациях. В частности, Гона подозревают в использовании средств предприятия для приобретения элитного жилья за рубежом, а также в сокрытии доходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября на открытии биржевых торгов в Токио акции японского автоконцерна Nissan рухнули на 6,4%, до 941 иены ($8,34), это самый низкий показатель с начала 2018 года.

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