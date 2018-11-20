Акции Nissan рухнули на фоне ареста главы компании

Токио, , 09:34 — REGNUM Акции японского автоконцерна Nissan рухнули 20 ноября на открытии биржевых торгов в Токио, свидетельствуют данные торгов Токийской фондовой биржи.

Так, ценные бумаги Nissan упали на 6,4%, до 941 иены ($8,34), это самый низкий показатель с начала 2018 года.

Напомним, 19 ноября в Японии арестовали председателя совета директоров и генерального директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в финансовых махинациях. Предположительно, топ-менеджер декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению.

В японских СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Гон, возглавляющий компанию с 2000 года, подозревается в использовании средств компании для приобретения элитного жилья за рубежом.

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