Вторник, 20 Ноября 2018 года
15:07:18 МСК

Песков о программе перевооружения армии РФ: «Беспрецедентная»

Политика

Новая программа вооружения на 2018-2027 годы в РФ была принята в декабре 2017 года

Песков о программе перевооружения армии РФ: «Беспрецедентная»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 20 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обсудит реализацию гособоронзаказа и госпрограммы вооружений до 2027 года, которую можно назвать «беспрецедентной». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идёт о совершенно беспрецедентной программе перевооружения российской армии», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая программа вооружения на 2018−2027 годы в РФ была принята в декабре 2017 года. В рамках этой программы на перевооружение армии и флота выделено 19 трлн рублей.

Читайте также: Вице-премьер Борисов: Армия России получит новое стратегическое оружие

А также: Сердюков рассказал о реформировании российской армии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить