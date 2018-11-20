Песков о программе перевооружения армии РФ: «Беспрецедентная»

Москва, , 14:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обсудит реализацию гособоронзаказа и госпрограммы вооружений до 2027 года, которую можно назвать «беспрецедентной». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идёт о совершенно беспрецедентной программе перевооружения российской армии», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая программа вооружения на 2018−2027 годы в РФ была принята в декабре 2017 года. В рамках этой программы на перевооружение армии и флота выделено 19 трлн рублей.

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