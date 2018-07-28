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Вице-премьер Борисов: Армия России получит новое стратегическое оружие

Техника

Программа вооружений на 2018 — 2027 годы предусматривает перевооружение системы ядерного сдерживания

Красноярск, 28 июля 2018, 10:22 — REGNUM  Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в ближайшие годы вооружённые силы Российской Федерации получат на вооружение новинки в области стратегических вооружений. Об этом Борисов заявил сегодня, 28 июля, на совещании в Красноярске, где обсуждалась программа вооружения на 2018 — 2027 годы.

По словам Борисова, российская армия в ближайшие годы получит новые образцы высокоточного оружия, «серьезные информационные системы», а также новинки в области стратегического вооружения.

Вице-премьер отметил, что работы по создания нового стратегического оружия ведутся в том числе и в Красноярске.

Напомним, что в декбре 2017 года была принята новая программа вооружения на 2018 — 2027 годы. В рамках этой программы на перевооружение армии и флота выделено 19 трлн рублей. Приоритетным направлением программы является перевооружение системы ядерного сдерживания, создание новых образцов высокоточного оружия.

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Военно-промышленный комплекс
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