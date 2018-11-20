Кремль переадресовал вопрос о частных военных компаниях в Минобороны

Москва, , 14:00 — REGNUM В Кремле не обсуждают тему частных военных компаний (ЧВК). Об этом журналистам 20 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что бойцы ЧВК подали иск против своих работодателей в Международный уголовный суд в Гааге.

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По его словам, такого вопроса на повестке для администрации президента сейчас нет. При этом официальный представитель Кремля добавил, что «де-юре у нас нет таких юридических лиц как частная военная компания».

«Наверное, всё-таки больше этот вопрос относится к компетенции Минобороны», — уточнил Песков.

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Напомним, 19 ноября стало известно, что сотрудники российских частных военных компаний обратились в Международный уголовный суд с требованием начать расследование против организаторов ЧВК. Заявители просят привлечь к ответственности организаторов ЧВК, их собственников и тех, кто им помогает или сотрудничает с ними.

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