Российские ЧВК — наш «ответ Чемберлену»

Александр Жилин, , 22:33 — REGNUM

Сразу хочу сказать, что это вынужденная мера. Нам приходится отвечать на те вызовы, которые организовывают наши западные партнёры. Специалисты утверждают, что третья мировая война в значительной степени будет диверсионно-террористической и вестись силами террористических сетей и центров управления (сетецентрическая война) ими с участием частных военных компаний (ЧВК). Соответственно, чтобы эффективно противостоять таким боевым действиям противника, правильно организовать антисетецентрическую оборону, нужно иметь эффективные боевые структуры, тактику и стратегию. Превратить страну в осажденную крепость — значит априори проиграть эту войну. Мы вынуждены будем делать ставку на встречный бой, который только и может обеспечить победу над врагом.

Немного истории

ЧВК корнями уходят во времена использования англосаксами и французами наёмников. Солдаты удачи, а по сути боевики, применялись метрополиями в период деколонизации. И позже, когда в бывших колониях нужно было менять неугодные режимы, приводить к власти те силы, которые устраивали кураторов тех или иных стран третьего мира.

Затем наёмников стали активно использовать в локальных военных конфликтах. В том числе для дестабилизации обстановки в тылу средствами террора и диверсионной деятельности.

Со временем наёмничество стало механизмом дестабилизации международных отношений, угрозой безопасности режимам разных стран и в определённой степени движущей силой терроризма.

Не случайно в 70-х годах прошлого века в рамках ООН был достигнут первый запрет на использование наёмников.

Как же на это отреагировали Британия и США? На словах они активно поддержали это решение. И… тут же придумали частные военные компании, которые фактически сразу же легализовали дальнейшее использование наёмников.

Слуги дьявола

Чем обусловлен интерес англосаксов к ЧВК? Прежде всего их универсальностью в применении и, как результат, возможностью прикрыть ими интервенции против того или иного государства. Американские и британские военные компании имеют право заключать договоры на оказание услуг с кем угодно: со спецслужбами, с правительством, с разведками, с министерствами обороны и внутренних дел и т. д. При этом в уставах многих ЧВК сказано, что эта организация не несет ответственности за действия государства, а государство не несет ответственности за действия ЧВК. Именно поэтому представителей частных военных компаний зачастую справедливо называют слугами самого дьявола.

Поскольку Соединенные Штаты Америки являются главным боевым слоном глобального спекулятивного транснационального капитала, то, естественно, в Америке больше всего зарегистрировано частных военных компаний. На втором месте Британия. Примечательно, что на начало военно-политической операции по расчленению и уничтожению Югославии в США насчитывалось свыше… 4 000 ЧВК! Согласитесь, не слабая частная коммерческая армия, на которую не распространяются никакие международные договоры и соглашения, ограничивающие боевые действия против мирного населения, соблюдения международных законов гуманитарной направленности и т. п.

Прибыв в регион, слуги дьявола тут же создали антисербские формирования, бандгруппы, диверсионные подразделения. И страна заполыхала. Рекой потекла кровь православных, которых вырезали, словно баранов, без всякой военной мотивации. Работала одна целесообразность: нужно было освободить как можно больше территории от носителей Православной Веры.

Вскоре страну распяли.

Кто и как оплатил эту агрессию? Заказчики, обеспечив бандитам доступ к наркотрафику, который Лондон и Вашингтон тотально контролируют — от плантаций опиума в Афганистане до логистики. А вы думали, что американские военные в Афганистане охраняют демократию?

Новый синтез ударных сил

В условиях ядерного баланса сил рассчитывать на победу, используя боевые тактические факторы прошлой мировой войны, глупо. Победить можно, но приемлемой ли ценой? Поэтому выставлять полк против полка, дивизию против дивизии, похоже, никто не собирается.

Современные армии совершенно беспомощны против партизанщины и профессиональных диверсионно-террористических подразделений. Один только пример: долго ли сможет противостоять, скажем, танковая дивизия таким формированиям? Ответ очевиден. Кто может организовать партизанщину и диверсионную сеть на территории противника? ЧВК! Это их инструкторы, инженеры, психологи и профессионалы других специальностей способны обучить бандитов, организовать их деятельность, снабдить данными разведки, спланировать боевые действия.

Терроризм — это оружие, которое способное обнулить даже ядерную триаду.

Не случайно США и Британия очень активно обкатывают разные варианты применения террористических сил против законной власти в Сирии. Стоило нашим ВКС разгромить значительные силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как англосакские ЧВК по рекомендации спецслужб приступили к формированию партизанских и диверсионных групп. Понятно, что силам сирийской обороны придётся срочно менять тактику своих действий, чтобы эффективно противостоять новой угрозе…

Еще раз про сани летом

Помните, какой вой подняли с подачи англосаксов либеральные СМИ, когда было принято решение создать в России Национальную гвардию? Какую только чушь не несли: это всё против навальных-гойзманов, это всё против выступлений оппозиции, это всё против демократии…

Решение о создании войск Национальной гвардии было принято своевременно и правильно именно для того, чтобы, в случае реальной диверсионно-террористической опасности и при попытке неприятеля организовать партизанщину, осуществить квалифицированный и эффективный отпор.

Работа нацгвардейцев на местах в регионах с местным населением, контроль за миграцией населения из ближнего и дальнего зарубежья, выявление на местах сетевых диверсионно-террористических структур и многое другое — важнейшие обязанности Национальной гвардии.

Обеспечение мобилизационной готовности регионов

Но есть у страны и интересы за рубежом, которые могут эффективно исполнять наши отечественные частные военные компании. К примеру, охрана и защита добычи ресурсов по межгосударственным договорам и соглашениям. Не десантуру же там выставлять. Сопровождение важных и ценных грузов. Контроль над трубопроводами, распределительными станциями. Обеспечение безопасности граждан Российской Федерации, работающих по контрактам, и много чего еще.

Хочу напомнить, что ЧВК смогут нанимать для выполнения поставленных задач граждан других стран. Это значит, что в места, где работа связана с особенно высоким риском, могут быть отправлены не наши граждане… Именно так работают англосаксы: зачем рисковать своими?

Еще одна сфера применения. На Украине по рекомендации и указанию ЦРУ работают представители нескольких западных частных военных компаний. Это инструкторы, которые готовят украинских террористов-диверсантов, снайперов, артиллеристов и других специалистов в ВСУ и так далее. Больше того, представители этих ЧВК неоднократно участвовали в атаках населенных пунктов Донбасса в качестве бойцов. Я лично прослушивал эфир во время боевых действий, когда управление нападающими осуществлялось на английском, польском и французском языках.

Будь у нас сегодня частные военные компании, с ними могли заключить договоры об обеспечении военной безопасности руководители Луганской и Донецкой республик, Южной Осетии и Абхазии…

Чем быстрее Госдума примет решение о легализации отечественных ЧВК, тем быстрее наша страна получит дополнительный механизм обеспечения национальных интересов и национальной безопасности на дальних подступах, структуры противодействия терроризму за пределами наших границ и гарантировать безопасность наших граждан, несущих службу за рубежом. К примеру, функции военной полиции в той же Сирии могут взять на себя бойцы русской частной военной компании…