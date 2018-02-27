Их работа — война: эксперт объяснил, почему считает бойцов ЧВК героями

Москва, , 20:37 — REGNUM Частные военные компании (ЧВК) перестали быть редкостью в горячих точках, однако их правовой статус по-прежнему не определен, пишет Forbes. Одной из самых известных в мире остается американская ЧВК Blackwater, основанная военным Эриком Принсом, которая сейчас носит название Academi.

Считается, что в ЧВК работают исключительные профессионалы, которые проходят жесткий отбор. Многие отсеиваются еще при изучении биографии или после психофизического тестирования. Предпочтение отдается профессионалам с большим боевым опытом, которые не хотят уходить в гражданские специальности и связывают свою жизнь с работой в зонах боевых действий. Однако специалисты из частных военных компаний не только могут существенно упростить армии выполнение боевых задач, но и оказывают услуги по логистике, разведке и обеспечению связи. Они могут заниматься вербовкой информаторов и выполнять другие задачи как самостоятельно, так и совместно с разведывательными подразделениями.

ЧВК завоевали популярность в мире, так как, не уступая по качеству вооружения и снаряжения, обходятся потенциальным заказчикам дешевле, чем регулярная армия, и способны выполнять самые сложные задачи.

Как пишет Forbes, в будущем ЧВК смогут значительно упростить работу силовикам благодаря обширному опыту — от участия в КТО до разминирования. Их навыки позволят существенно снизить нагрузку на силовые структуры внутри страны и помочь вооруженным силам в проведении зарубежных операций.

Внутри ЧВК, как и в других организациях, могут работать недобросовестные сотрудники, которые ради наживы готовы пойти на серьезные преступления и превышать полномочия. Однако о вседозволенности, подчеркивают эксперты, говорить неуместно — совершивших нарушение ждет суровое наказание.

Так, в 2007 году трое сотрудников Blackwater устроили бойню на улицах Багдада, застрелив на площади Ниссур 14 и ранив 17 человек. В 2015 году они были приговорены к значительным срокам.

В России наибольшую известность приобрела так называемая ЧВК «Вагнера», которая помогает в проведении операции против боевиков на территории Сирии. Костяк структуры составляют высококлассные профессионалы, отмечает издание.

Телеведущий, главный редактор «Радио России» Андрей Медведев назвал бойцов российских ЧВК «русскими героями», которые ведут борьбу с терроризмом ради будущего страны.

«Они такие же герои, как Прохоренко и Филипов, Дураченко и Михайлова, как наши лётчики, моряки и бойцы ССО, — заявил Медведев. — Бойцы ЧВК, к сожалению, — герои неизвестные и невоспетые (это не мой термин — так создатель Blackwater Эрик Принс назвал своих ребят — «невоспетые герои»). Но мы должны понимать, что своей борьбой, своим ежедневным подвигом бойцы наших ЧВК дают нам право на мирную жизнь. Мы ходим в кино, воспитываем детей, ходим на работу благодаря им — простым русским мужикам, чьей профессией стала война и которые каждый день зачищают эту террористическую гнойную флегмону».

Эксперт объясняет, что бойцы ЧВК участвуют в военных операциях вовсе не ради денег или не только ради них — мотивация у многих совсем другая. Как и бойцы регулярной армии, ЧВК уничтожают террористов, чтобы они не добрались до нашей страны.

«После этого (вне зависимости от мотивации человека) мы должны считать бойца ЧВК своим защитником или нет? Я считаю, должны, — заявляет эксперт. — Еще раз: для меня они герои. Их работа — война, но их гибель — это трагедия».