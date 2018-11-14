Центризбирком ДНР официально объявил Пушилина главой республики

Донецк, , 15:56 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Донецкой Народной республики (ДНР) по итогам выборов объявила Дениса Пушилина избранным главой ДНР, сообщила 14 ноября на брифинге председатель ЦИК республики Ольга Позднякова.

По ее словам, сегодня состоялось заседание ЦИК, на котором были подведены окончательные итоги голосования и утвержден результат выборов. Так, Пушилин набрал 60,86% голосов, Роман Храменков — 14,28%, Елена Шишкина — 9,27%, Роман Евстифеев — 7,76%, Владимир Медведев — 6,49%. Еще 1,34% бюллетеней были признаны недействительными.

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Напомним, выборы глав республик Донбасса и депутатов в Народные советы прошли 11 ноября 2018 года. По мнению Пушилина, явка, зафиксированная на выборах в ДНР и ЛНР, говорит о том, что Донбасс определился и по-прежнему стремится к интеграции с Россией.

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