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Тысячи людей пришли в центр Донецка почтить память Александра Захарченко

Общество

Глава ДНР был убит 40 дней назад

Донецк, 10 октября 2018, 00:58 — REGNUM  Около трех тысяч жителей Донецка посетили место гибели главы ДНР Александра Захарченко, убитого в результате взрыва в центре города, сообщило 9 октября Донецкое агентство новостей.

Люди принесли цветы и почтили память первого руководителя Донецкой Народной Республики. Кроме жителей города и представителей властей ДНР в мероприятии принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Утром 9 октября на кладбище, где похоронен Александр Захарченко, состоялся молебен и траурный митинг. Позже в Донецком театре оперы и балета прошёл концерт, посвящённый памяти героев ДНР Иосифа Кобзона и Александра Захарченко.

Напомним, 31 августа в кафе в центре Донецка произошёл теракт, в результате которого погиб глава Донецкой народной Республики Александр Захарченко и его охранник Вячеслав Доценко.

В ДНР считают, что взрыв спланировали украинские спецслужбы при поддержке США.

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