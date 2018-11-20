Болевая точка со «свинцовыми мерзостями жизни»: курганская неделя

Елена Миронова, , 09:30 — REGNUM

Середина ноября в Курганской области ознаменовалась отставками нескольких заместителей губернатора, заявлениями региональных отделений политических партий на борьбу за пост главы региона, мусорным бунтом в Кургане и скандалом с детьми-сиротами.

«Кризисом является всё — везде болевая точка»

Центральным событием недели стала встреча врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова с ветеранами Кургана, на которой новый глава региона сообщил об алгоритме дальнейших действий и произнёс ключевые фразы, ставшие затем громкими заголовками: «Я не волшебник, я не смогу притащить мешок с деньгами в Зауралье, потому что у меня его нет физически», «Я привык работать в кризисных условиях, но первый раз в жизни кризисом является всё. Куда ни ткни — везде болевая точка».

Ветеранам новый руководитель региона против прежнего Алексея Кокорина, который говорил лишь об улучшении всяческих показателей, импонировал прямотой. Прозвучал вопрос о планах по выходу из кризиса.

«Сейчас мне надо разобраться в ситуации в области. Поэтому каждую поездку в район я начинаю с посещения центральной районной больницы, школы, детского сада. Это те точки, по которым наибольшее количество вопросов. Что касается ближайшие планов, они очень просты — сперва навести порядок в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и параллельно вместе с этим заниматься развитием социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также экономики», — пояснил Вадим Шумков.

В своём аккаунте в социальной сети врио губернатора Курганской области призывает земляков «решать и исправлять» накопившиеся в регионе проблемы «только вместе при здоровом единении сил». И вроде располагает новый руководитель Зауралья своей активностью, за медицину взялся, образование, инвестиции. Но его установки в стиле Кашпировского начинают напоминать лихое и задорное начало его предшественника, который, как известно, и до второго срока не дотянул.

С вещами на выход «по собственному желанию»

Массовые отставки с мотивировкой «по собственному желанию» в правительстве Зауралья уже прозвали «кадровой революцией». На минувшей неделе они продолжились. С 13 ноября сложил полномочия седьмой по счёту исполняющий обязанности заместителя губернатора — директор департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков. Он руководил ведомством всего два месяца, сменив арестованного за превышение должностных полномочий 26 июля 2018 года Сергея Чебыкина. Кстати, как сообщают курганские СМИ, Сергея Чебыкина на прошлой неделе отпустили под подписку о невыезде за активное сотрудничество со следствием.

Ранее правительство Курганской области «по собственному желанию» покинули и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя главы региона по социальной политике Александр Карпов, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, и. о. заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, и. о. руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв.

Читайте развитие сюжета: Правительство Курганской области покинул седьмой замгубернатора

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отставки «по собственному желанию» начались в правительстве Курганской области с 24 октября. Вадим Шумков сменил Алексея Кокорина на посту губернатора 2 октября 2018 года. Кстати, Кокорин тоже покинул кресло главы региона «по собственному желанию».

Два Шумкова в одной берлоге

Впрочем, пустые кресла тоже долго не стынут. Вслед за отставками последовали назначения. С 14 ноября 2018 года в Курганской области появились два новых заместителя губернатора.

В начале ноября в региональном правительстве была введена должность заместителя губернатора — без дополнений и указания направления деятельности. Данный пост отныне будет занимать тёзка действующего врио губернатора — Вадим Шумков. Закономерно, что ситуация, когда в правительстве два Вадима Шумкова, причём один начальник, другой — зам, породила массу шуток в социальных сетях.

Заместитель губернатора Курганской области Вадим Шумков возглавлял аппарат правительства региона восемь лет. Является кадровым военным и преподавал на кафедре социально-политических и экономических наук. Его тёзка — третий губернатор, с которым нынешнему заместителю работать.

Читайте развитие сюжета: «Два Вадима Шумкова в одной берлоге»: назначения в Курганской области

Назначенная на должность заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Ирина Бугаева является доктором медицинских наук. Десятки лет работала врачом в городских и районных больницах, а также в министерстве здравоохранения Свердловской области. До назначения в Курганскую область занимала разные посты в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО.

Политтехнологов и кандидатов посадят за парты

Фактически три партии к концу прошлой недели заявили об участии в предвыборной кампании на пост губернатора Курганской области. Руководители региональных отделений КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР сделали заявления об участии своих кандидатов.

У партии парламентского большинства, без сомнения, уже есть фаворит — врио губернатора Вадим Шумков. От КПРФ прочат противника строительства гигантского мусорного полигона, депутата гордумы Кургана Якова Сидорова, от «Справедливой России» — активного борца с ректоратом Курганского университета, депутата областной думы Зауралья Бориса Шалютина. ЛДПР не определилась с кандидатом, но «соколы Жириновского» обещают удивить. Кроме того, в 2019 году пройдут выборы в думу Кургана.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев сообщил прессе о старте в Зауралье с января 2019 года политической учёбы потенциальных депутатов и политтехнологов. Напомним, выборы в Курганской области запланированы на 8 сентября 2019 года. Праймериз «Единой России» намечен на апрель-май. Курировать выборы губернатора Курганской области будет член Совета Федерации Елена Зленко. Такое решение принял президиум генерального совета «Единой России», сообщили журналистам в пресс-службе партии.

Мусор: откладывать «на потом» некуда

Пока власти Курганской области пытаются обойтись малой кровью в вопросе тарифа на мусор, жители столицы региона выходят на улицу с пикетами. Впрочем, если бы врио губернатора Вадим Шумков не стал бы просить десятки миллиардов у федерального центра и не заявил на совещании у полпреда Уральского федерального округа Николая Цуканова, что население Зауралья рост тарифа в более чем в шесть раз не потянет, возможно, разброда и шатаний удалось бы избежать. Ведь как-то держали доселе курганцев в неведении.

Читайте ранее в сюжете:«Мусорная реформа» Зауралья: «бомба грядущих протестов»

Жители Кургана взяли обязательство до декабря протестовать против строительства гигантского мусорного полигона. Всего восемь километров будут отделять их дома от огромной свалки, куда собираются свозить твёрдые коммунальные отходы со всей области. В списке претензий к властям, помимо высокого тарифа, также территориальная схема обращения с отходами (ТСОО), согласно которой «дикую логистику в сотни километров» будет оплачивать население.

Ранее в сюжете:«Кот в мешке»: «мусорная реформа» в Кургане породила массу вопросов

Напомним, Курганская область, как и другие регионы страны, с 1 января 2019 года переходит на новую систему обращения с отходами. Два года народные избранники и общественники судили, рядили, теребили чиновников из регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по поводу безрассудной свалки. От народных избранников отмахивались и отписывались. Кстати, из-за споров о грядущей «мусорной реформе» в том числе был расформирован рабочий Общественный совет при природоохранном департаменте Зауралья. Выбрали потом туда нужных людей, чтобы обсуждать, видимо, вредоносную деятельность бобров, а также лебедей, поглощающих диких уток. С октября 2018 года регионом стал руководить Вадим Шумков и стало ясно, что в краткие сроки территориальную схему, над которой гении природоохранной мысли Зауралья корпели годами, вмиг не переделать.

Кстати, после общественного обсуждения ТСОО должны были принять 15 ноября, но сроки передвинули до начала декабря. Некая корректировка всё-таки произойдёт. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев 16 ноября на совещании в правительстве Зауралья.

В свою очередь, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Андрей Саносян акцентировал внимание собравшихся на том, что рост тарифа для населения должен быть максимально снижен, каждая позиция, за которую будут платить люди, должна быть обоснована.

«У нас не та экономическая ситуация в области, чтобы разбрасываться деньгами. Мы надеемся, что региональный оператор оперативно сдаст все документы, чтобы уполномоченный орган, как этого требует закон, до 20 декабря выдал тариф. Соответственно, после этого мы уже сможем говорить о том, в каком направлении будем двигаться», — поставил задачу Андрей Саносян.

Читайте развитие сюжета: Мусорный бунт Кургана: «Один полигон на регион — безрассудство»

Курганцы замерли в ожидании и терсхемы, и тарифа, а до 1 января 2019 года осталось рукой подать — полтора месяца. Будет ли социальный взрыв или коллапс, как в Челябинской области? Кто знает? Как получится…

Назад, к Макаренко!

«Свинцовые мерзости дикой русской жизни»… Все, наверное, вспомнили ключевую фразу из книги Максима Горького «Детство»? В Курганской области реальные мерзости наших дней описаны в томах судебных дел.

В Шадринске Курганской области завершено расследование убийства трёхлетнего мальчика столовой ложкой. В преступлении обвиняется жительница города. По версии следствия, 28-летняя женщина присматривала за ребёнком, пока его мама была на работе. Она систематически наказывала мальчика ремнём. В конце ноября 2017 года нанесла ребёнку несколько ударов металлической столовой ложкой по голове. Через пару дней в результате полученных повреждений мальчик скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье судят женщину, убившую ложкой трёхлетнего ребёнка

Также завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы села Белоярское Щучанского района Курганской области, которую обвиняют в истязании и побоях детей. По версии следствия, пенсионерка являлась приёмной матерью девяти несовершеннолетних, старшему из которых 14 лет. В период с марта 2017 по февраль 2018 года женщина не обеспечивала детей полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжёлую работу. Кроме того, она систематически причиняла побои двоим детям, в том числе ремнём, поленом и прочими предметами. Неоднократно запирала детей в дровянике, расположенном во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

О детских несчастьях коллективное письмо в соцзащиту написали соседи. Чадолюбие 61-летней пенсионерки они объясняют государственными выплатами в размере 11 тыс. рублей за ребёнка: девять детей — выходит без малого 100 тыс. рублей в месяц. Для экономически депрессивной Курганской области, да ещё и в сельской местности — это баснословные деньги. Пенсионерка же, которая владеет продовольственным ларьком в селе и отпускает продукты в долг, обвиняет односельчан в фабрикации против неё позорного дела из-за нежелания возвращать крупные суммы денег.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 14 ноября 2018 года поручил специалистам регионального управления социальной защиты населения рассмотреть вопрос о более тщательной проработке принятия органами опеки и попечительства решений о передаче детей-сирот в замещающие семьи. Ведь проверки показали, что в органах опеки Зауралья работают порой люди без специального образования, приёмные семьи не всегда проверяются, а также несвоевременно определяется социальное сиротство.

«Дети — это не товар. Мы передали четыре с лишним тысячи ребятишек в приемные семьи. Давайте посмотрим на систему, которая привела к негативным случаям», — предложил Вадим Шумков.

И отметил, если приёмный родитель после тестов и общения с психологом стал избивать ребёнка, то явно что-то не так или с тестами, или с психологами.

Читайте развитие сюжета:«Дети — это не товар»: история приёмной семьи потрясла Зауралье

Реальными сроками заключения для несовершеннолетних воспитанников Кипельского детского дома закончилась скандальная история драки «детей» с полицейскими в конце декабря 2017 года. Напомним, полицейские межмуниципального отдела «Юргамышский» выехали по сигналу администрации детского дома о самовольном уходе воспитанника. По прибытии столкнулись с тремя распоясавшимися пьяными подростками. Те напали на стражей порядка, даже пытались отобрать табельное оружие. Чтобы утихомирить пьяных детдомовцев, пришлось вызывать дополнительный наряд.

Читайте развитие сюжета:В Зауралье осуждены детдомовцы, напавшие на полицейских

Достигший совершеннолетия воспитанник детдома, согласно решению суда, получил два года и три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетних нападавших приговорили к разным срокам: одного осудили на два года, другого на три с отбыванием в воспитательной колонии.

Как выяснила прокурорская проверка, из Кипельского детского дома воспитанники сбегали довольно часто. У ребят был формальный досуг. Кроме того, один из преподавателей пытался сколотить группу наподобие «Ласкового мая», но это был некий «сиротский рэп» с воспеванием, мягко скажем, девиантного поведения.

Читайте также:«А я работаю воспиткой, мы курим и бухаем»: скандал в детском доме Зауралья

По итогам проверок воспитатель был уволен, а директор детдома ушёл по собственному желанию. И хотелось бы воскликнуть «Назад, к Макаренко!», да только вряд ли кто помнит из нынешних воспитателей методы знаменитого советского педагога, эффективно работавшего с беспризорниками.