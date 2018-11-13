Правительство Курганской области покинул седьмой замгубернатора

Курган, , 12:51 — REGNUM Правительство Курганской области по собственному желанию 13 ноября покинул седьмой и.о. заместителя губернатора — директор департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, Константин Ермаков исполнял обязанности руководителя ведомства с сентября 2018 года. Он сменил арестованного 26 июля Сергея Чебыкина, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее правительство Курганской области с мотивировкой «по собственному желанию» покинули и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя главы региона по социальной политике Александр Карпов, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, и.о. заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, и.о. руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв.

Отметим, что отставки «по собственному желанию» начались в правительстве Курганской области с 24 октября.

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