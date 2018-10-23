«Кот в мешке»: «мусорная реформа» в Кургане породила массу вопросов

Курган, , 08:56 — REGNUM В Кургане утвердят территориальную схему с обращения с бытовыми отходами (ТСОО), в том числе с твёрдыми коммунальными, 16 ноября. Тариф на вывоз и утилизацию мусора в Зауралье департамент государственного регулирования цен и тарифов планирует одобрить не позднее 20 декабря 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии региональной столицы.

Напомним, согласно мусорной реформе, с 1 января 2019 года за сбор, транспортировку, вывоз, обработку, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов будет отвечать единый региональный оператор. По итогам конкурса им стало ООО «Компания «Рифей». Услуга по сбору и вывозу мусора автоматически перейдёт из жилищных в коммунальные.

Региональным оператором вся территория Кургана условно поделена на три сектора транспортирования твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сделан расчет количества образуемого мусора. Из двух секторов мусор будет проходить через сортировку, с одного — напрямую на полигон. ООО «Рифей» по итогам конкурсных процедур выберет возчиков мусора.

Не утверждены ТСОО и тариф на мусор, но со всеми физическими и юридическими лицами ведётся разъяснительная работа о необходимости заключения договоров с регоператором о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО. То есть предлагается купить кота в мешке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТСОО, которая сейчас проходит процедуру общественного обсуждения, грозит повышением тарифа на мусор в 12 раз в первый год действия реформы и в несколько раз в последующие годы, когда будет утверждена инвестиционная программа. Об этом говорят общественники Кургана и в профильном комитете Госдумы.

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Неоднозначная ситуация в Кургане складывается с мусорными контейнерами. Львиная доля из них принадлежит перевозчикам мусора, содержание контейнерных площадок на балансе управляющих компаний или собственников жилья. Кто будет отвечать за контейнеры и площадки, по словам заместителя руководителя администрации Кургана Юрия Коева, однозначного ответа пока нет, так как ответственность регионального оператора возникает с момента погрузки отходов в мусоровоз.

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