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Киев выступает против кандидата РФ на должность главы Интерпола

Политика

7 октября 2018 г. глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку

Киев выступает против кандидата РФ на должность главы Интерпола
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Аваков

Дубай, ОАЭ, 18 ноября 2018, 20:17 — REGNUM  Украина выступает против назначения российского кандидата на пост главы Интерпола. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе 87-й сессии Генассамблеи в Дубае.

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола…», — сказал Аваков, заявление которого обнародовано на сайте украинского ведомства.

По его словам, если российский кандидат займет вакантный пост, то это будет «гибридная угроза для всего мира».

Напомним, выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 7 октября 2018 г. глава Интерпола Мэн Хунвэй, которого власти Китая подозревают в нарушении закона, ушел в отставку.

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