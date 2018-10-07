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Глава Интерпола Хунвэй ушел в отставку

Политика

Генеральный секретериат Интерпола в Лионе (Франция) получил прошение об отставке

Глава Интерпола Хунвэй ушел в отставку
Massimiliano Mariani
Штаб-квартира Интерпола. Лион

Лион, Франция, 7 октября 2018, 22:14 — REGNUM  Глава Интерпола Мэн Хунвэй, которого власти Китая подозревают в нарушении закона, ушел в отставку. Об этом сообщается в воскресенье, 7 октября, на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что прошение об отставке Мэн Хунвэя с поста главы ведомства получил генеральный секретериат Интерпола в Лионе (Франция).

Ранее в центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины сообщили, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в нарушении закона страны.

О каком именно законе идет речь не уточнялось.

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