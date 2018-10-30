Супруга экс-главы Интерпола отказывается от разговора с мужем — МИД КНР

Пекин, , 12:34 — REGNUM Несмотря на предложение китайских властей организовать беседу супруги бывшего президента Интерпола Грэйс Мэн с арестованным в Китае мужем, она отказывается от диалога. Об этом заявил 30 октября официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По словам официального представителя китайского дипломатического ведомства, «компетентные органы» уже вышли на связь с женой Мэн Хунвэя и предложили ей побеседовать с супругом. Также Лу Кан отметил, что жена экс-главы Интерпола одновременно заявляет о том, что ей неизвестно местоположение мужа, и отказывается связаться с ним по предложенным каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, Грейс Мэн, супруга бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, который пропал в конце сентября после поездки в Китай, до сих пор не получила никаких новостей от мужа. Об этом она заявила в интервью BBC. Также женщина высказала опасения по поводу за жизнь своего мужа.

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