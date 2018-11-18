Во Франции в ходе акций протеста пострадали более 200 человек

Париж, , 02:15 — REGNUM Почти 230 человек пострадали во Франции в ходе протестных акций. Манифестанты протестуют против удорожания топлива, сообщает газета Le Parisien.

По данным правоохранителей, пострадали 227 человек, состояние шести из них критическое. Один человек погиб.

Известно, что ранены около десяти полицейских и жандармов. Задержаны 117 человек.

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Жители Франции выражают недовольство повышением цен на бензин. Движение протестующих получило название «желтые жилеты». В целом в протестах в разных регионах Франции приняли участие около 283 тыс. человек.

Как сообщало Иа, ранее жители французского Марселя потребовали отставки мэра Жан-Клода Година. Люди возмущены обрушением двух зданий в начале ноября, что привело к гибели восьми человек.

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