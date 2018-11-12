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Глава МВД Франции прокомментировал акцию протеста Femen в Париже

Политика

По словам главы МВД Франции, активистки никак не угрожали безопасности процессии

Глава МВД Франции прокомментировал акцию протеста Femen в Париже
Joseph Paris
Задержание активисток Femen во франции

Париж, 12 ноября 2018, 08:11 — REGNUM  Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заверил, что акция протеста трех активисток Femen на Елисейских Полях во время празднования столетия окончания Первой мировой войны в Париже «никак» не угрожала безопасности процессии или президента США Дональда Трампа, сообщает Le Figaro.

«Их немедленно нейтрализовали», — заявил Кристоф Кастанер, подчеркнув, что они были «безоружны».

Как сообщало ИА REGNUM, девушки были задержаны французской полицией прежде, чем они начали привлекать массовое внимание прохожих. Свидетелями акции, по словам полиции, стали только китайские туристы, у которых увиденное вызвало глубочайшее удивление.

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