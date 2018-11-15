В Марселе требуют отставки мэра города

Париж, , 07:49 — REGNUM Тысячи жителей города Марсель требуют отставки мэра города Жан-Клода Година, сообщает Le Figaro.

Негодование людей вызвано обрушением двух зданий 5 ноября, катастрофой, в результате которой погибли восемь человек.

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Шествие началось на улице Обань, где и произошла трагедия, и закончилось у мэрии города. «Убийца Годин» кричали в толпе. Это второе мероприятие, организованное ассоциациями и жителями района, где произошло обрушение зданий.

Напомним, с 2011 года мэрия Марселя занимается обширным планом реконструкции центра города, но не в состоянии решить эту проблему. Согласно докладу, представленному правительству в 2015 году, ветхое жилье угрожает здоровью и безопасности 100 тыс. жителей Марселя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Марселя, который занимает этот пост в течение 23 лет, заявил, что после такой трагедии нужен козел отпущения, а мэр всегда несет ответственность за всё.

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