Россия может защитить своих моряков в Азовском море — Песков

Москва, , 15:04 — REGNUM В Москве допускают возможность принятия специальных мер с целью защиты российских моряков в акватории Азовского моря. Об этом 16 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ситуация с задержанием украинской стороной 15-ти судов за заход в порты Крыма внимательно отслеживается.

«Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва способна перекрыть доступ в Азовское море украинским судам, причём сделать это в короткое время.

Читайте также: РФ может «буквально в минуты» закрыть Азовское море для украинских судов

Напомним, 15 ноября, пограничники Украины задержали в Бердянске и Мариуполе 15 судов, которые ранее осуществляли «незаконный заход в порты Крыма». Часть кораблей была арестована, а по другим решения ещё принимаются.

Читайте также: Экс-депутат Рады назвал задержание 15 судов Украиной «провокацией»