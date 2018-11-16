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Россия может защитить своих моряков в Азовском море — Песков

Политика

Москва способна перекрыть доступ в Азовское море украинским судам, причём сделать это в короткое время

Россия может защитить своих моряков в Азовском море — Песков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Азовское море

Москва, 16 ноября 2018, 15:04 — REGNUM  В Москве допускают возможность принятия специальных мер с целью защиты российских моряков в акватории Азовского моря. Об этом 16 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ситуация с задержанием украинской стороной 15-ти судов за заход в порты Крыма внимательно отслеживается.

«Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва способна перекрыть доступ в Азовское море украинским судам, причём сделать это в короткое время.

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Напомним, 15 ноября, пограничники Украины задержали в Бердянске и Мариуполе 15 судов, которые ранее осуществляли «незаконный заход в порты Крыма». Часть кораблей была арестована, а по другим решения ещё принимаются.

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