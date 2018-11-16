РФ может «буквально в минуты» закрыть Азовское море для украинских судов

Москва, , 07:18 — REGNUM Москва способна перекрыть доступ в Азовское море украинским судам, причём сделать это в короткое время. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Сенатор пояснил, что на такие «резкие ответные меры» Россию «буквально толкают».

«Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что «по сути Украина сама реально разрывает соглашении об Азовском море, от которого только она и пострадает».

https://www.facebook.com/frklintsevich/posts/1128502783976656

Ситуацию с задержанием украинской стороной судов в Азовском море, которые простаивают сейчас в портах Мариуполя и Бердянска, Клинцевич назвал «явным беспределом», ответив, что все они ранее посетили крымские порты на законных основаниях.

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Добавим, что, по данным СМИ, на днях госпогранслужба Украины задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма». Всего же в поле зрения украинских пограничников 940 судов. При этом большая часть из них — плавательные средства, обслуживающие работу портов в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что «Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро».

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