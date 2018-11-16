Экс-депутат Рады назвал задержание 15 судов Украиной «провокацией»

Киев, , 14:40 — REGNUM Задержание Украиной 15 судов в портах Бердянска и Мариуполя — не что иное, как провокационные действия. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

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«Эта акция, как и предыдущие, когда задерживались суда, — явно провокация», — заявил он в беседе с НСН.

Бывший парламентарий считает, что это напрямую связано с приближающимися выборами президента и парламента Украины, которых «не хочет» президент страны Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 ноября, пограничники Украины задержали в Бердянске и Мариуполе 15 судов, которые ранее осуществляли «незаконный заход в порты Крыма». Часть кораблей была арестована, а по другим решения ещё принимаются. При этом есть ли среди задержанных судов российские, не уточняется. Всего же в поле зрения украинских пограничников попали 940 судов, большинство из которых — это плавсредства, обслуживающие работу портов в Крыму.

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Ситуацию с задержанием украинской стороной судов в Азовском море член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «явным беспределом».

Напомним, 8 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект закона о расширении подконтрольной Украине зоны Черного моря на 12 морских миль до 24. Авторы документа утверждают, что это поможет «предупредить случаи нарушения государственной границы».

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