В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с РФ

Токио, , 13:49 — REGNUM Российская Федерация и Япония могут заключить мирный договор уже в июне 2019 года, считает японский политолог Кадзухико Того.

«Мой прогноз таков, что по самому быстрому сценарию развития событий по результатам переговоров, которые пройдут в январе и июне, будет подписан мирный договор», — рассказал РИА Новости Того.

При этом он добавил, что самый поздний сценарий — 2020 год. В какую сторону в пределах этих двух дат сдвинется ситуация — зависит от степени концентрации усилий и силы намерений обеих сторон, подчеркнул дипломат.

Напомним, 12 сентября в ходе заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы.

Читайте также: «Курильский вопрос» — нерешаемый

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор между странами может быть заключен только после решения территориального вопроса, имея ввиду претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

Как сообщало ИА REGNUM, мирный договор между СССР и Японией по итогам Второй мировой войны подписан не был. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что суверенитет России над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Читайте также: Спор Москвы и Токио о принадлежности Курил нерешаем в принципе?

Читайте ранее в этом сюжете: Токио серьезно настроен на решение вопроса «спорных территорий» — Абэ