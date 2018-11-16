Спор Москвы и Токио о принадлежности Курил нерешаем в принципе?

Москва, , 13:22 — REGNUM Япония не меняла своей позиции и по-прежнему требует передачи ей именно всех четырёх островов Курильской гряды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, комментируя возобновившуюся полемику вокруг территориальной принадлежности Курильских островов.

«Я пока не вижу возможности установить временные рамки решения этой проблемы, — сказал он. — Кстати говоря, и [президент РФ Владимир] Путин говорил, что это та проблема, где было бы нелогично устанавливать какие-то временные сроки. Позиции двух стран кардинально расходятся. Япония требует все четыре острова. Чтобы там ни говорили, будто [премьер-министр Японии Синдзо] Абэ сменил тактику и предлагает вернуться к декларации 1956 года — два острова и мирный договор. Это всё не меняет принципиальной позиции Японии — четыре острова».

Здесь, однако, японцы, как полагает Кистанов, проявляют гибкость и рассчитывают получить сначала два острова и мирный договор, а затем два остальных.

«Японцы ставят вопрос так: подпишем мирный договор, получим два острова, которые в декларации обозначены, и будем вести переговоры о территориальной принадлежности Кунашира и Итурупа, — объяснил Кистанов. — Мы не согласны с этим вариантом. Кроме того, эти переговоры по Кунаширу и Итурупу, даже если и начнутся, могут идти до бесконечности. Хотя я вообще не допускаю такого варианта развития».

Развивая эту мысль, эксперт призвал обратить внимание на другие территориальные споры между теми или иными государствами, которые также длятся уже не первое десятилетие и вряд ли будут разрешены в обозримом будущем.

«У Японии споры с Китаем и с Южной Кореей, — заметил востоковед. — Там даже переговоров не ведётся. Китайцы говорят: «верните наши острова!» и посылают туда корабли, а японцы говорят: «нет такой проблемы, и нам не о чем говорить». То же самое с Южной Кореей. У нас сейчас некоторые комментаторы начали говорить, что, мол, Абэ готов пойти на то, чтобы ограничиться двумя островами. Но это неправильно. Даже японская пресса уже сообщает, что всё — уже пошли официальные разъяснения с японской стороны. Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сказал «нет». То, что стала фигурировать Декларация 1956 года, не меняет японскую позицию: только четыре острова. А мы на передачу всех четырёх островов не пойдём никогда. Так что всё здесь очень зыбко по части перспектив».

Но Абэ, как добавил Кистанов, торопится, так как его премьерский срок истекает в 2021 году.

«Он надеется за эти три года убедить Путина пойти на уступки и войти в историю как человек, который решил проблему, которая не решалась 70 с лишним лет», — подытожил востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Япония в настоящее время претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В свою очередь, Россия постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Москва считает, что суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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